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Пашкова Агрипина Егоровна (Георгиевна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашкова Агрипина Егоровна (Георгиевна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11479
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пашкова Агрипина Егоровна (Георгиевна)
Отец - Пашков Егор Осипович (Георгий Иосифович), гражданин (Симский завод)
Мать - Пашкова Елизавета Павловна
Воспр. - Пашков Алексей Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Мария Георгиевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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