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Паров Илья Михайлович (гражданский муж ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Паров Илья Михайлович (гражданский муж ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11478
Роль персоны
Отец
Дата события
21.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.05.1921
Возраст (лет)
50
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Парова Ольга Ильинична
Отец - Паров Илья Михайлович (гражданский муж ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Парова Матрена Сергеевна
Воспр. - Парова Анна Ильинична, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Саблин Федор Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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