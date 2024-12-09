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Пердакова Анна Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердакова Анна Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11477
Роль персоны
Мать
Дата события
01.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.05.1921
Возраст (лет)
34
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пердаков Николай Петрович
Отец - Пердаков Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пердакова Анна Матвеевна
Воспр. - Буслаев Гаврил Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пердакова Анна Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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