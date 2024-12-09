Парова Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарова Матрена Васильевна

Парова Матрена Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Парова Матрена Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11476
Роль персоны
Мать
Дата события
22.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.04.1921
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Парова Александра Семеновна
Отец - Паров Семен Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Парова Матрена Васильевна
Воспр. - Мызгина Александра Кузьминична, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Паров Дмитрий Петрович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.