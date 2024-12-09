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Разстегняева Пелагея Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разстегняева Пелагея Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11475
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Прохорова Антонина Петровна
Отец - Прохоров Петр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Прохорова Пелагея Ларионовна
Воспр. - Полушкин Семен Ананьевич (Палушкин), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Разстегняева Пелагея Матвеевна, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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