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Напалков Георгий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Георгий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11473
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Помыкалов Василий Лаврентьевич
Отец - Помыкалов Лаврентий Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Помыкалова Агрипина Алексеевна
Воспр. - Напалков Георгий Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Помыкалова Клавдия Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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