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Пердаков Василий Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердаков Василий Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11472
Роль персоны
Отец
Дата события
21.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пердаков Петр Васильевич
Отец - Пердаков Василий Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пердакова Дарья Федоровна
Воспр. - Нассонова Елизавета Федоровна (Насонова), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пердаков Илья Павлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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