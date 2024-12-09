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Осташев Осип ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осташев Осип ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11469
Роль персоны
Отец
Дата события
16.12.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
ст. Симская
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Осташев Юрий Осипович
Отец - Осташев Осип ????, (ст. Симская)
Мать - Осташева Клавдия ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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