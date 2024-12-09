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Морина ???? Николаевна (И - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морина ???? Николаевна (И - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11465
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Опарина Таисия Григорьевна
Отец - Опарин Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Опарина Евдокия Тихоновна
Воспр. - Морин Василий Николаевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Морина ???? Николаевна (И - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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