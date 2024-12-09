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Опарин Семен Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Семен Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11463
Роль персоны
Отец
Дата события
08.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Опарина Надежда Семеновна
Отец - Опарин Семен Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Опарина Татьяна Петровна
Воспр. - Рокутова Прасковья Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сиденев Григорий Стефанович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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