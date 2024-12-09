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Озимин Игнатий Александрович (И - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Озимин Игнатий Александрович (И - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11462
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
??.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Озимин Федор Васильевич
Отец - Озимин Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Озимина Прасковья Александровна
Воспр. - Енбекова Ма???? Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Озимин Игнатий Александрович (И - ?), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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