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Озимина Прасковья Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Озимина Прасковья Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11462
Роль персоны
Мать
Дата события
05.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
??.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Озимин Федор Васильевич
Отец - Озимин Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Озимина Прасковья Александровна
Воспр. - Енбекова Ма???? Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Озимин Игнатий Александрович (И - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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