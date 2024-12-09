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Опарин Семен Петрович (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Семен Петрович (О - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11460
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.12.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Опарин Евгений Александрович
Отец - Опарин Александр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Опарина Елена Федоровна
Воспр. - Булатова Валентина Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Опарин Семен Петрович (О - ?), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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