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Горшкова Матрона Яковлевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Матрона Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11459
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Оссовский Григорий Осипович (Иосифович) (Осовский)
Отец - Оссовский Осип Мартынович (Осовский, Иосиф), гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Оссовская Мария Яковлевна (Осовская)
Воспр. - Горшков Никита Яковлевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Матрона Яковлевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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