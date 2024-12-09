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Оссовская Мария Яковлевна (Осовская)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Оссовская Мария Яковлевна (Осовская)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11459
Роль персоны
Мать
Дата события
27.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.10.1921
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Оссовский Григорий Осипович (Иосифович) (Осовский)
Отец - Оссовский Осип Мартынович (Осовский, Иосиф), гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Оссовская Мария Яковлевна (Осовская)
Воспр. - Горшков Никита Яковлевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Матрона Яковлевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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