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Оссовский Осип Мартынович (Осовский, Иосиф)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Оссовский Осип Мартынович (Осовский, Иосиф)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11459
Роль персоны
Отец
Дата события
27.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
27.10.1921
Возраст (лет)
50
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Оссовский Григорий Осипович (Иосифович) (Осовский)
Отец - Оссовский Осип Мартынович (Осовский, Иосиф), гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Оссовская Мария Яковлевна (Осовская)
Воспр. - Горшков Никита Яковлевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Матрона Яковлевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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