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Опарин Алексей Георгиевич (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Алексей Георгиевич (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11458
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Опарин Алексей Георгиевич (незак. ?)
Отец - Опарин Георгий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Опарина Мария Васильевна (Эрней Мария Васильевна)
Воспр. - Лаптева Серафима Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Опарин Семен Петрович (О - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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