Опарин Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпарин Георгий Михайлович

Опарин Георгий Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Георгий Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11458
Роль персоны
Отец
Дата события
19.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.10.1921
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Опарин Алексей Георгиевич (незак. ?)
Отец - Опарин Георгий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Опарина Мария Васильевна (Эрней Мария Васильевна)
Воспр. - Лаптева Серафима Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Опарин Семен Петрович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.