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Козина Пелагея Игнатьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козина Пелагея Игнатьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11457
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Осокин Александр Иванович
Отец - Осокин Иван Михайлович, жестянщик мех.цех, гражданин (Симский завод)
Мать - Осокина Прасковья Алексеевна
Воспр. - Козина Пелагея Игнатьевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Мартынов Дмитрий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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