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Осокин Иван Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокин Иван Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11457
Роль персоны
Отец
Дата события
01.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жестянщик мех.цех, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.09.1921
Возраст (лет)
32
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Осокин Александр Иванович
Отец - Осокин Иван Михайлович, жестянщик мех.цех, гражданин (Симский завод)
Мать - Осокина Прасковья Алексеевна
Воспр. - Козина Пелагея Игнатьевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Мартынов Дмитрий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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