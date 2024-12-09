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Есарова Анна Васильевна (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Есарова Анна Васильевна (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11446,2
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.05.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Миньяр с.
Дата крещения
05.05.1924
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Воспр. - Есарова Анна Васильевна (Ф - ?), жена гражданина (Миньяр с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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