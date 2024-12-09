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Воронов Константин Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воронов Константин Семенович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11446,1
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.05.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.05.1924
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Воспр. - Воронов Константин Семенович, (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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