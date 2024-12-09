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Напалков Петр (Дмитриевич)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Петр (Дмитриевич)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11446
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Валентина Петровна
Отец - Напалков Петр (Дмитриевич), гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Анна (Семеновна)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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