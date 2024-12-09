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Норкин Федор Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Федор Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11440
Роль персоны
Отец
Дата события
24.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Норкина Надежда Федоровна
Отец - Норкин Федор Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Норкина Наталья Павловна
Воспр. - Норкин Григорий Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Мария Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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