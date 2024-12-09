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Норкина Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкина Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11439
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Норкина Мария Николаевна
Отец - Норкин Николай Яковлевич, гражданин, кузнеч.цех (Симский завод)
Мать - Норкина Мария Михайловна
Воспр. - Норкин Михаил Александрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Норкина Клавдия Яковлевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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