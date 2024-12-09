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Кузнецов Матвей Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Матвей Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11437
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Норкин Дмитрий Александрович
Отец - Норкин Александр Дмитриевич (Комлев ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Норкина Вера Андреевна
Воспр. - Горшкова Анастасия Тимофеевна, вдова гражданина (????)
Воспр. - Кузнецов Матвей Гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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