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Напалков Валентин Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Валентин Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11436
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалков Валентин Васильевич
Отец - Напалков Василий Стефанович, гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Нина Дмитриевна
Воспр. - Зайцева Евдокия Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Китаев Василий Александрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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