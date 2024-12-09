Напалкова Александра Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапалкова Александра Фаддеевна

Напалкова Александра Фаддеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Александра Фаддеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11432
Роль персоны
Мать
Дата события
06.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Татьяна Осиповна
Отец - Напалков Осип (Иосиф) Тихонович, гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Александра Фаддеевна
Воспр. - Жеребин Иван Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Таисия Иосифовна (Осиповна ?), дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.