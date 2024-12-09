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Ш???? Иван Андрианович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ш???? Иван Андрианович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11413
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.04.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.04.1924
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленников Николай Захарович
Отец - Масленников Захар (Николаевич ?), (Симский завод)
Мать - Масленникова Матрена (Михайловна ?)
Воспр. - Масленникова Евдокия Александровна, дочь гражданина
Воспр. - Ш???? Иван Андрианович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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