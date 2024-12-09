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Морина Александра Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морина Александра Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11409
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Морина Анастасия Васильевна
Отец - Морин Василий Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Морина Пелагея Андреевна
Воспр. - Морина Александра Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Степан Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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