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Морина Пелагея Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морина Пелагея Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11409
Роль персоны
Мать
Дата события
10.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.04.1921
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Морина Анастасия Васильевна
Отец - Морин Василий Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Морина Пелагея Андреевна
Воспр. - Морина Александра Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Степан Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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