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Мартынова Акилина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынова Акилина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11408
Роль персоны
Мать
Дата события
15.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
15.03.1921
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мартынова Клавдия Дмитриевна
Отец - Мартынов Дмитрий Платонович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мартынова Акилина Ивановна
Воспр. - Брылкина Анна Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Мартынов Федор Платонович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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