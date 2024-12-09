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Малафеева Евдокия Петровна (Малофеева)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеева Евдокия Петровна (Малофеева)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11406
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Малафеева Евдокия Петровна (Малофеева)
Отец - Малафеев Петр Михайлович (Малофеев), гражданин (Симский завод)
Мать - Малафеева Мария Викторовна (Малофеева)
Воспр. - Малафеев Алексей Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Малафеева Анастасия Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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