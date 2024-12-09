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Козина Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козина Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11405
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
19.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленников Иван Григорьевич
Отец - Масленников Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова Евгения Яковлевна
Воспр. - Козина Мария Николаевна, (????)
Воспр. - Масленников Дмитрий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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