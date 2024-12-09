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Коновалова Клавдия Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коновалова Клавдия Евфимиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11404
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленникова Екатерина Григорьевна (Лаптева Екатерина (незак. ?)
Отец - Масленников Григорий Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова София Васильевна (Лаптева София Васильевна)
Воспр. - Коновалова Клавдия Евфимиевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Помыкалов Семен Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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