Масленников Федор ???? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленников Федор ????

Масленников Федор ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Федор ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11399
Роль персоны
Отец
Дата события
15.01.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленников Василий Федорович
Отец - Масленников Федор ????, (Симский завод)
Мать - Масленникова Мария ????
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.