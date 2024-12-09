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Морин Георгий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морин Георгий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11391
Роль персоны
Отец
Дата события
03.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Морин Геннадий Георгиевич
Отец - Морин Георгий Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Морина Мария Ивановна
Воспр. - Еремина Анастасия Константиновна (О - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Морин Василий Николаевич (И - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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