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Мартынов Сергей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынов Сергей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11390
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мартынов Сергей Иванович
Отец - Мартынов Иван Капитонович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мартынова Агрипина Авксентиевна
Воспр. - Кузнецов Николай Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Мартынова Надежда Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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