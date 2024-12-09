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Мызгина Анна Дмитриевна (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгина Анна Дмитриевна (О - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11389
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мызгин Дмитрий Александрович
Отец - Мызгин Александр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Мызгина Елена Георгиевна
Воспр. - Мызгина Анна Дмитриевна (О - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туманов Адриан Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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