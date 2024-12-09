Мызгин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМызгин Александр Дмитриевич

Мызгин Александр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгин Александр Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11389
Роль персоны
Отец
Дата события
09.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мызгин Дмитрий Александрович
Отец - Мызгин Александр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Мызгина Елена Георгиевна
Воспр. - Мызгина Анна Дмитриевна (О - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туманов Адриан Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.