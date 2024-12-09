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Базунов Григорий Яковлевич (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунов Григорий Яковлевич (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11388
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленников Иван Николаевич
Отец - Масленников Николай Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова Елена Ивановна
Воспр. - Базунов Григорий Яковлевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Удалова Прасковья Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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