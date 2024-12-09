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Масленников Иван Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Иван Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11388
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленников Иван Николаевич
Отец - Масленников Николай Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова Елена Ивановна
Воспр. - Базунов Григорий Яковлевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Удалова Прасковья Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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