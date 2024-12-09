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Зайцев Митрофан Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Митрофан Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11387
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.11.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.11.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мызгина Надежда Петровна
Отец - Мызгин Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мызгина Мария Николаевна
Воспр. - Зайцев Митрофан Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Симбирцева Елизавета Семеновна, вдова гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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