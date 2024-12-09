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Морина Пелагея Андриановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морина Пелагея Андриановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11386
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.10.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Морин Валериан Иванович (Валерьян)
Отец - Морин Иван Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Морина Клавдия Сергеевна
Воспр. - Каменский Иван Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Морина Пелагея Андриановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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