Морин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорин Иван Николаевич

Морин Иван Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морин Иван Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11386
Роль персоны
Отец
Дата события
19.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.10.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Морин Валериан Иванович (Валерьян)
Отец - Морин Иван Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Морина Клавдия Сергеевна
Воспр. - Каменский Иван Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Морина Пелагея Андриановна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.