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Масленников Александр Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Александр Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11385
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.09.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленников Александр Павлович
Отец - Масленников Павел Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова Клавдия Тимофеевна
Воспр. - Козина Мария Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Масленников Дмитрий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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