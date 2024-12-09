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Мызгина Елена Кузьминична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгина Елена Кузьминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11384
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.04.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мызгина Елена Кузьминична
Отец - Мызгин Кузьма Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мызгина Ксения Никаноровна
Воспр. - Ватрушкин ???? ???? (Ф - ?, ИО - не указано), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Мызгина Александра Кузьминична, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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