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Мусоров Николай (незак. ?) (Мосоров)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мусоров Николай (незак. ?) (Мосоров)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11379
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мусоров Николай (незак. ?) (Мосоров)
Мать - Мусорова Мария Ивановна (Мосорова), вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Муравьева Прасковья Григорьевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Трусов Анатолий Иванович, гражданин (Юрюзаньский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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