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Мусорова Мария Ивановна (Мосорова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мусорова Мария Ивановна (Мосорова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11379
Роль персоны
Мать
Дата события
20.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.11.1921
Возраст (лет)
24
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мусоров Николай (незак. ?) (Мосоров)
Мать - Мусорова Мария Ивановна (Мосорова), вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Муравьева Прасковья Григорьевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Трусов Анатолий Иванович, гражданин (Юрюзаньский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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