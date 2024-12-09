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Масленников Яков Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Яков Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11378
Роль персоны
Отец
Дата события
23.11.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
помощник конюха, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.11.1923
Возраст (лет)
38
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленникова Екатерина Яковлевна
Отец - Масленников Яков Федорович, помощник конюха, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова Анна Георгиевна (Егоровна)
Воспр. - Курчатов Валериан Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Анна Прокопиевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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